Heppenheim.Unter dem Motto „Ladies Walk statt Ladies Brunch“ bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim am Mittwoch, 21. Oktober, Frauen auch weiterhin die Gelegenheit, sich zu treffen. Der Brunch ist aufgrund der gültigen Hygienevorschriften derzeit nicht möglich. Eingeladen sind Frauen aller Generationen: Hausfrauen, Ernährerinnen, Lebenskünstlerinnen, Neuzugezogene und „Alteingesessene“, egal mit welcher Hautfarbe oder Muttersprache, ob mit oder ohne Kinder. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bruchseeparkplatz. Bitte für geeignete Kleidung und Schuhwerk sorgen. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerinnenzahl auf maximal 15 begrenzt. Teilnahme ist nur möglich bei vorheriger Anmeldung unter Telefon 06252/131 200 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.09.2020