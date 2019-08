Lärm wegen Bauarbeiten

Heppenheim.Die DB Netz AG erneuert seit November bis voraussichtlich Mai 2020 die Eisenbahn-Überführung über die Lorscher Straße (B 460) in Heppenheim. Deshalb kann es nach Angaben der DB Netz AG zwischen 24. August (14 Uhr) und 26. August (19 Uhr) sowie von 31. August (14 Uhr) bis 2. September (20 Uhr) zu Lärm wegen der Bauarbeiten kommen. Die DB Netz AG bemühe sich, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Dennoch könnten Beeinträchtigungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dafür bitten die Verantwortlichen um Verständnis. Um aktuelle Informationen zu Arbeiten in der Umgebung zu erhalten, können sich Bürger im Internet auf der Seite https://bauprojekte.deutschebahn.com/aia/ registrieren. Zudem bietet das BauInfoPortal der Deutschen Bahn die Möglichkeit, sich über die wichtigsten Bauprojekte deutschlandweit zu informieren. zg

