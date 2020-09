Lars Reichow im „Halben Mond“

Heppenheim.Forum Kultur eröffnet die Saison 2020/21 in der Sparte „KunstStück!“ mit Lars Reichow, dem vielfach prämierten Kabarettisten, Radio- und Fernsehmoderator. Mit seinem Programm „Wunschkonzert“ wolle Reichow am Samstag, 26. September, ab 20 Uhr im „Halben Mond“ seine volle künstlerische Bandbreite als Wortgeber, Pianist und Sänger zur Geltung bringen, schreibt Forum Kultur in der Ankündigung.

Reichow schöpfe das Beste aus seinen bisherigen Programmen aus und präsentiere dies mit perfekter Verbindung aus Sprache und Musik. Er vertone Haustiere, beichte Frauengeschichten und nehme Politiker fachgerecht auseinander. Kabarettistisch zeige Reichow Haltung: klare Worte gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften statt. Auf den Sitzplätzen kann die Mund- Nasen- Maske abgenommen werden, heißt es in der Ankündigung. zg/BILD: Sell

