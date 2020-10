Laternenführung für Kinder

Heppenheim.„Sagen und Geschichten aus längst vergangener Zeit“ erwarten Kinder ab 4 Jahre am Samstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr bei einer öffentlichen Kinderlaternenführung. Wenn die Dämmerung sich langsam über die Altstadt legt, erzählt die kleine Ratte Ratz Pfeifer, wie die Sagen in die Heppenheimer Altstadtlaternen kamen. Erzählt werden weitere kindgerechte Geschichten aus Heppenheim und der Region, wie die vom mutigen Geisterhund Melampus oder den würstchenverrückten Riesen vom Felsenmeer, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist am Kurfürstenplatz. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro pro Kind und 6 Euro für die Begleitperson. Eine Voranmeldung ist notwendig. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln während der Führungen. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist Information unter Telefon 06252/131 171/-172. zg

