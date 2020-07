Lebenshilfe vor dem Wachwechsel

Heppenheim.Anerkennung und ein bisschen Wehmut prägten die Stimmung bei der nachgeholten Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Heppenheim. Zum einen konnte beim Rückblick aufs vergangene Vereinsjahr – dokumentiert in einer Diaschau – noch einmal ins Bewusstsein gerückt werden, was den Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen wieder an vielfältigen Aktivitäten geboten werden konnte. Zum anderen wurde mit Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass die sonst üblichen Angebote zur Freizeitgestaltung und Gemeinschaftspflege angesichts der Corona-Pandemie derzeit eben nicht möglich sind.

Höhepunkte im Jahr 2019 waren die Freizeit, die zwei Wochen im Mai zum wiederholten Male im Schloss Hersberg bei den Pallottinern in Immenstaad am Bodensee verbracht wurde, die Spielfeste im Sommer und Herbst bei den Familien Frank und Jäger sowie die Besichtigung des hessischen Landtags mit anschließenden Besuch im Haus der Sinne im Schloss Freudenberg. Nicht zu vergessen ist eine Altstadt- und eine Laternenführung in Heppenheim, noch als Einlösung von Geschenken zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2018. Und natürlich gab es die vertrauten Feiern in der Fastnachts- und Weihnachtszeit im Marienhaus. Des Weiteren wurde gemeinsam gewandert, gekegelt und an den Ortsfesten wie Fastnachtsumzug, Weinmarkt, Pfarrfest und Kerwe teilgenommen.

Wehmütige Erinnerungen

Wehmut kam – neben den beklagten Ausfällen wegen Corona – auch deshalb auf, weil die Zusammenkünfte im „Stadtgraben“, dem Gründungslokal der Lebenshilfe Heppenheim, bei Familie Dörsam nach Schließung nicht mehr möglich sind. In der Vorweihnachtszeit hatte man sich ein letztes Mal dort getroffen und an schöne Zeiten erinnert.

Bei der nächsten Mitgliederversammlung im März des kommenden Jahres steht für die Lebenshilfe Heppenheim ein weiterer Umbruch an. Der Vorsitzende Friedel Frank wird – wie schon 2018 angekündigt – nicht mehr kandidieren. Reinhard Metz als Rechner und Walter Hesse als Beisitzer stellen sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Daher wurde an alle Sitzungsteilnehmer appelliert, sich aktiv bei der Gestaltung der Zukunft der Lebenshilfe einzubringen.

Positives berichten Friedel Frank hinsichtlich des geplanten Baus einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung durch die Behindertenhilfe Bergstraße in der Hirschhorner Straße auf dem Gelände der früheren Vitos-Gärtnerei. Die notwendigen Formalien sind durch Beschlüsse der zuständigen Gremien erfüllt. Die Ausschreibungen laufen. Mit einem Baubeginn ist allerdings frühestens 2021 und mit der Inbetriebnahme 2024 oder 2025 zu rechnen.

Eine vom Finanzamt geforderte Änderung eines Paragrafen der Satzung wurde einstimmig beschlossen. In gleicher Weise wurde der Vorstand, insbesondere bezüglich der Kassenführung, einstimmig entlastet und Paul Bauer als neuer Kassenprüfer gewählt.

Die nach dem Rücktritt von Kirsten Helfrich vakant gewordene Position des stellvertretenden Vorsitzenden wird kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung im März kommenden Jahres vom Rechner Reinhard Metz mit übernommen, da sich aktuell keine neue Lösung ergab.

Im September wird die Lebenshilfe-Gemeinschaft in eine weitere Freizeit in das vom Kolpingwerk getragene „Haus Chiemgau“ nach Teisendorf in Oberbayern fahren, nachdem dort der Betrieb inzwischen wieder aufgenommen werden konnte und vom Haus zugesagt wurde, dass ein Urlaub dort wieder möglich ist. Für die Lebenshilfe Heppenheim wenigstens ein kleiner Lichtblick und Hoffnungsschimmer für die Zukunft. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020