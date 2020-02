Lerntechniken für Schüler

Heppenheim.Wie bekomme ich das bloß alles in meinen Kopf? Dieses Problem beschäftigt viele Schüler und Studenten während der Prüfungsvorbereitung. „Wer geeignete Lern- und Gedächtnistechniken beherrscht, kann gelassen bleiben“, schreibt die Kvhs Bergstraße. In einem lernen die Teilnehmer Kniffe kennen, um sich Vokabeln und Fakten gut einzuprägen, Zahlen und Daten zu merken und mit Speed Reading schnell umfangreiche Texte zu erfassen.

Außerdem erfahren sie, wie sich die Merkfähigkeit durch den Einsatz aller Sinne steigern lässt. Der Kurs findet am 15. Februar (Samstag) von 10 bis 14 Uhr in der Kalterer Straße 25c in Heppenheim statt. Angesprochen sind Schüler ab zwölf Jahren und Studenten. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 06251/1729618 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de entgegen. zg

