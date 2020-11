Lichterhaus im Advent

Heppenheim.Das Caritas-Familienzentrum im Bensheimer Weg wird nach Angaben des katholischen Pfarreienverbundes in diesem Jahr zu einem großen Adventskalender. „An jedem Tag im Dezember erstrahlt ein neues Fenster und bringt Licht in die Welt“, teilt der Verbund mit. Jedes Fenster soll dabei individuell gestaltet werden – „jeder und jede kann mitmachen.“

Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an st.peter-heppenheim@t-online.de oder unter der Nummer 06252/93090 im Pfarrbüro von St. Peter melden. Dort erhalten sie dann einen Tonpapierbogen, der anschließend zu einem durchscheinenden Fensterbild gestaltet werden soll. Hierfür könne Transparentpapier verwendet oder ein weißes Blatt bemalt und mit Öl zum Glänzen gebracht werden, heißt es in der Mitteilung.

Das fertige Kunstwerk soll dann gemeinsam mit einem kurzen Begleittext wieder im Pfarrbüro abgegeben werden – möglichst spätestens eine Woche vor dem gestalteten Kalendertag. Das jeweilige Fenster wird immer abends um 18 Uhr beleuchtet und zeitgleich auf der Homepage des Pfarreienverbundes veröffentlicht.

An den vier Adventssamstagen ist – ebenfalls am Familienzentrum – ab 18 Uhr zudem ein „lebendiger Adventskranz“ geplant. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020