Linie 669 hält wieder am Halben Mond

Heppenheim.Über ein Jahr lang wurde die Bushaltestelle an der B 3 in Höhe des „Halben Mondes“ nicht von der Buslinie 669 angefahren. Der Grund: der Bau des Kreisverkehrs am südlichen Ende der Stadt. Nun ist der Kreisel fertiggestellt, und auch die Linie 669 kann die Bundesstraße wieder nutzen wie zuvor. Ab Montag nimmt sie aus diesem Grund wieder die Haltestelle „Halber Mond“ im Betriebskonzept

...