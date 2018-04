Lob für neue Ampel an der B 3

Heppenheim.In einem Brief an die Stadtverwaltung bedankt sich der Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim (VHH) für die vor wenigen Tagen vorgenommene Neuregelung an der Kreuzung von Bürgermeister-Metzendorf- und Ludwigstraße (B 3).

Vorsitzender Helmut Engelhard äußert in dem an Bürgermeister Rainer Burelbach und Sachgebietsleiter Thomas Ehret gerichteten Schreiben Genugtuung darüber, dass die Ampel

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1346 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2012