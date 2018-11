Lokalschau soll erstmalig im eigenen Zelt stattfinden

Heppenheim. Helmut Wanzel wird auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des Kleintierzuchtvereins Heppenheim stehen. Dies war das herausragende Ergebnis der Generalversammlung, zu der sich die Mitglieder im Clublokal am Erbachwiesenweg eingefunden hatten. Wanzels Wiederwahl stellte keine Überraschung dar.

Nach einer aus familiären Gründen auferlegten Zwangspause leitet er seit

...