Männerchor probt für Volkstrauertag

Heppenheim.Der Heppenheimer Männerchor probt zukünftig – beginnend am Mittwoch, 17. Oktober – immer mittwochs ab 19 Uhr im Probezimmer des Restaurants „Gossini“ unter der Leitung von Dirigent Manfred Gremm.

Auf der Agenda für die nächsten Wochen stehen die Mitgestaltung der Feierstunden zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr in Erbach sowie anschließend um 11.15 Uhr am Ehrenmal in der Anlage des Landratsamtes in Heppenheim. Außerdem ist die Mitgestaltung der traditionellen Rosenkranzandacht der Kolpingsfamilie Heppenheim am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in Erscheinung des Herrn zugesagt.

Zu den Singstunden soll, soweit vorhanden, das Arbeitsheft „Lieder zum Volkstrauertag“ mitgebracht werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019