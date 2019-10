Man nennt ihn „Mister Kaltern“

Heppenheim.Seine erste Reise nach Kaltern geht auf das Jahr 1956 zurück. Kürzlich weilte der Heppenheimer Gerhard Kasper dort zum 160. Mal. Wenn man ihn als „Mister Kaltern“ bezeichnet, trifft man den Nagel auf den Kopf.

Die ersten Gruppenreisen hatte Kasper für die Stadtverwaltung Heppenheim organisiert; längst sind die Fahrten für alle Interessenten buchbar. In den vergangenen 48 Jahren hat Kasper in mehr als 70 Gruppenreisen schon Tausende von Heppenheimern in die Südtiroler Partnerstadt geführt. Zu seinen 160 Aufenthalten zählen indes jährlich auch zwei bis drei Privatbesuche.

Kaltern ist bereits vor Jahrzehnten zu Heppenheims Partnerstadt geworden: Im Jahr 2021 kann 50-jähriges Jubiläum gefeiert werden. Kasper hat unterdessen schon alle Ehrungen und Auszeichnungen, die Kaltern zu vergeben hat, erhalten.

Jetzt war der Heppenheimer allerdings dort der Gastgeber und nicht umgekehrt. Er wollte sich einmal bei all jenen bedanken, die ihn bei den vielen Fahrten unterstützt haben und die Partnerschaft hochhalten. Und alle waren gekommen: angefangen bei Hermann Sölva, der von 1970 bis 1980 Bürgermeister der Südtiroler Marktgemeinde war und zusammen mit dem früheren Heppenheimer Bürgermeister Wilhelm Metzendorf am 18. September 1971 die Partnerschaftsurkunde unterschrieben hatte. Der Dank galt auch Wilfried Battisti-Matscher, der von 1980 bis zum Jahre 2010 Bürgermeister war und die Geschicke der Marktgemeinde lenkte. Schließlich galt der Dank Kaspers auch der amtierenden Bürgermeisterin Gertrud Benin Bernard, Vizebürgermeister Werner Atz und Tourismusdirektorin Sarah Filippi. Kasper vergaß auch nicht Olga und Albert Pernstich zu erwähnen, die schon in den 50er Jahren Gäste aus Heppenheim empfingen und mit den Grundstein für die Freundschaft legten.

Kasper, der seit 25 Jahren Sprecher des Heppenheimer Freundeskreises Kaltern ist, erinnerte an die Anfänge, als die meisten Heppenheimer noch in Privatpensionen untergebracht waren. Umgekehrt kamen die Kalterer anlässlich des Bergsträßer Weinmarkts zu Besuch nach Heppenheim.

Am Ende der kleinen Feierstunde waren sich alle einig: „Kaltern ist immer wieder eine Reise wert, auch dank Gerhard Kasper.“ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019