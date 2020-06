Maschinen gestohlen

Heppenheim.Aus einem Rohbau im Heppenheimer Muskatellerweg haben Diebe Maschinen im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Um eine Kreissäge, eine Schleifmaschine und den Staubsauger mitzunehmen, drangen die Täter in der Nacht zum vergangenen Mittwoch über eine gekippte Terrassentür in das Haus ein. Die Polizei in Heppenheim sucht Zeugen, die ab Dienstagabend gegen 21.30 Uhr Personen und Fahrzeuge im Muskatellerweg bemerkt haben. Hinweise werden unter Telefon 06252/7060 angenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.06.2020