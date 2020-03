Medienausleihe weiterhin möglich

Heppenheim.In der Heppenheimer Stadtbücherei können weiterhin digitale Medien und Büchertaschen bestellt werden. Unter opac.winbiap.net/heppenheim haben Kunden die Möglichkeit, sich bis zu zehn Medien per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de zu bestellen. Dafür werden Name und Lesernummer sowie Autor, Titel, Standort und die achtstellige Mediennummer der gewünschten Titel benötigt.

Wie die Stadtbücherei mitteilt, können die Medien kontaktlos über den Windfang der Bücherei abgeholt werden. Der Zeitpunkt der möglichen Abholung wird per E-Mail mitgeteilt. Dieser Service wird nur für Mitglieder der Stadtbücherei Heppenheim angeboten.

Ausleihfrist wird verlängert

Wer Neukunde werden möchte, kann sich ab sofort per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de anmelden. Dafür benötigt werden Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und eine Kopie des Personalausweises. Unterschrift und Gebühren werden nachträglich geleistet. Mit der Anmeldung kann auch gleich eine Büchertasche bestellt werden.

Wer bereits Medien zu Hause hat, deren Ausleihfrist abgelaufen ist, soll diese laut Mitteilung vorläufig behalten. Die Ausleihfristen werden von der Bücherei pauschal verlängert, es gibt keine Mahnungen. Fragen beantwortet das Team unter Telefon 06252769630. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.03.2020