Messdiener und Pfadfinder als Nikoläuse unterwegs

Heppenheim.Hurra, wir leben noch – so könnte man die Botschaft überschreiben, die die Messdiener und Pfadfinder des katholischen Pfarreienverbundes Heppenheim am Sonntag einmal mehr mit einer liebenswerten Aktion verbreitet haben: 25 Helfer hatte der Nikolaus auf den Weg geschickt, um 230 kirchlich engagierte Kinder und Jugendliche in Heppenheim und den Stadtteilen zu überraschen. Ein Zeichen des

...