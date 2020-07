Normalerweise werden langjährige Blutspender wie Michael Eck in Wiesbaden geehrt. In diesem Jahr ging das freilich nicht. 150 Mal hat der Heppenheimer bereits beim DRK Blut gespendet. Seine verdiente Auszeichnung – die Große Ehrennadel in Gold, eine Urkunde und ein persönliches Schreiben – erhielt er jetzt per Post. Ganz ohne Anerkennung des Ortsverbands sollte er dennoch nicht bleiben. Und so gratulierte Vorsitzender Gerhard Herbert im DRK-Stützpunkt persönlich und überreichte ein Weinpräsent.

Seit seiner Zeit bei der Bundeswehr nimmt Michael Eck regelmäßig Blutspendetermine wahr – neben seiner Heimatstadt auch in Laudenbach und Lorsch. „Dabei habe ich schon einige Erstspender mitgeschleppt“, berichtet er. Der Teilhabeberater für Rehabilitation und Schwerbehinderung bei der Agentur für Arbeit ist vielfältig ehrenamtlich engagiert. Mit 17 kam er zur Freiwilligen Feuerwehr Heppenheim-Mitte, hatte während seiner Laufbahn mehrere Vorstandsposten inne und war Gruppenführer.

Leistungsabzeichen in Gold

Als einer von nur drei Heppenheimer Feuerwehrleuten hat Michael Eck das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold errungen. Außerdem gehört er der Oldtimergruppe an, hilft am 1. Mai beim Fest auf dem Stützpunkt mit und verpflegt die Sammler bei der Weihnachtsbaumaktion mit Getränken. Im Februar wurde der Heppenheimer 60 – ein Alter, in dem Feuerwehrleute früher automatisch in die Alters- und Ehrenabteilung übergingen.

Mittlerweile dürfen sie bis zum Alter von 65 Jahren aktiven Dienst leisten, sofern sie bei den jährlichen Untersuchungen für topfit befunden werden. Auf Michael Eck trifft das augenscheinlich zu: Er ist sogar noch Atemschutzgeräteträger. Als früherer Erster Stadtrat und Bürgermeister weiß Gerhard Herbert derlei ehrenamtliches Engagement besonders zu schätzen. Er kann sich noch gut daran erinnern, als es 2004 darum ging, den Feuerwehrleuten einen Rabatt fürs Schwimmbad zu gewähren.

Besonnene Art

„Viele dachten, wir sind eine Berufsfeuerwehr. Dass dies alles ehrenamtlich geschieht, war ihnen nicht bewusst“, erinnert sich Eck. Dies brachte ihn dazu, in die SPD einzutreten, wo auch seine spätere Frau Sonja damals schon aktiv war. Gerhard Herbert weiß die besonnene Art des Parteikollegen zu schätzen: „Als Ausschussvorsitzender für Kultur und Soziales hat er das prima gemacht und sich nicht, wie so mancher, in Büttenreden ergossen“, sagt er. Neben weiteren Ehrenämtern sind Eck und Herbert bei den Altstadtfreunden aktiv, wenn diese zu ihrem dreitägigen Fest in den Marstall einladen. dj/Bild: Jährling

