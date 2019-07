Mikrokosmos voller Musik und Mystik

Heppenheim.Zugegeben, die holprige Fahrt mit dem Shuttelbus zum Parkplatz unterhalb der Starkenburg ist nichts für Leute mit Blasenschwäche. Aber wenn der Busfahrer nach wenigen Metern AC/DC so richtig aufdreht, dann hakt man das ab und ist ruckzuck in Starkenburg-Festival-Stimmung. Ein paar Meter Fußweg noch vom Parkplatz zur Burg, der den ein oder anderen an seine konditionellen Grenzen bringt. Oben

...