Mit Courage und starker Stimme

Heppenheim.Die Berliner Jazzsängerin Esther Kaiser gibt am kommenden Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr ein Konzert bei Forum Kultur Jazz im „Halben Mond“ in Heppenheim. Die Motivation für ihr neues Album „Songs of Courage“ erklärt Kaiser so: „Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich durch mein Medium, die Musik, auch in gesellschaftlichen Dingen auszudrücken und den Mund aufzumachen – im wahrsten Sinn des Wortes.“

Seit jeher beschäftigt sich Kaiser mit starken und couragierten Künstlerpersönlichkeiten. So verwundert es nicht, dass Songs von Bob Dylan, Chick Corea, David Bowie, Suzanne Vega, Pete Seeger, Hanns Eisler und Bertolt Brecht ihre Neuerscheinung prägen. Das Ergebnis lässt sich nicht in eine stilistische Schublade stecken.

Vielmehr bewegt sich Kaisers Musik zwischen Jazz, Urban Songwriter Pop, improvisierter sowie orientalisch anmutender Weltmusik. „Und wenn Esther Kaiser dann noch zu exotischen Instrumenten wie der Kalimba oder der indischen Shrutibox greift, denkt man über solche Zuordnungen gar nicht mehr nach“, heißt es in der Ankündigung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020