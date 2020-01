Mit dem Gletscherjet zum Kitzsteinhorn

Heppenheim.Ein Reisebus voller Kinder und Jugendlicher im Alter von 5 bis 17 Jahren machte sich mit Eltern und Großeltern auf den Weg nach Zell am See. Dort verbrachten sie als Familienfahrt des Heppenheimer Skiclubs unter der Reiseleitung von Lilly Haag acht sonnige und erlebnisreiche Tage.

Mit „Kennenlernspielen“ am Abend des Anreisetags kam man sich schnell näher, knüpfte neue Kontakte und vertiefte alte Freundschaften, heißt es in einem Bericht des Skiclubs. Am ersten Skitag erkundeten sowohl Erwachsene wie auch die Skijugend, angeleitet von den Übungsleitern Michelle Lehrian, Holger Lachmann und Jan Bräuer, in kleinen Gruppen das Skigebiet rund um Zell am See. Im Hotel konnten beim Menü schon bald erste Erlebnisse des Skitages verarbeitet und Erfahrungen mit Gleichgesinnten ausgetauscht werden. Am Abend wurde der Seminarraum des Hotels zur „Zockerhöhle“: Brett- und Kartenspiele standen auf dem Programm – mit viel Spaß für Groß und Klein.

Bei herrlichem Sonnenschein und optimalen Schneeverhältnissen folgten drei weitere Skitage im Raum Schmittenhöhe (bis 1965 Meter), dem Hausberg von Zell am See. Gemeinsamer Treffpunkt für alle war in diesem Jahr die Ederhütte. In geselliger Runde verbrachten hier alle die sonnigen Mittagspausen.

Für den Ausklang der Skitage organisierte Lilly Haag mit ihren Übungsleitern neben einem Filmabend und einer Fackelwanderung auch die Après-Ski-Party auf der Terrasse am Hotel. Dabei konnten sich Groß und Klein bei Glühwein und Kakao auch im Nägelreinklopfen üben.

Höhepunkt für Skifahrer und Landschaftsgenießer war der Ausflug zum Kitzsteinhorn Gletscher. Von Kaprun (768 Meter) über die Maiskogelbahn (1970 Meter) ging die Fahrt schließlich mit der neuen Panoramabahn und dem Gletscherjet auf 3029 Meter. Wer sich Zeit nahm, durch die Gletscherwelt zur Aussichtsplattform zu laufen, wurde mit der Aussicht auf eine grandiose Bergkulisse belohnt. Ein besonderes Erlebnis für die Jugend waren der gut präparierte Snowpark, die Halfpipe und die berüchtigte schwarze Abfahrt Nr. 14 „Black Mamba“ mit 63 Prozent Gefälle: schmal und „giftig“, weil es – einmal drin – aus der „Black Mamba“ kein Entkommen mehr gibt.

Den letzten Skitag ließ die Gruppe bei Königswetter am Schmitten ausklingen. Am Abschlussabend gab es für die jungen Skifahrer Urkunden und Medaillen. Mit einer kurzen Bilder-Show ließ man die Woche Revue passieren. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020