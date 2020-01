Mit Disziplin zu Meisterehren

Heppenheim.Viel Disziplin ist vom Nachwuchs der Kleintierzüchter am Erbachwiesenweg gefordert, wollen sie bei Geflügelschauen oder Kaninchenausstellungen erfolgreich sein. So errang die 13-jährige Annika Wanzel bei der Kreisjugendschau in Gadernheim mit ihren Bartzwergen weiß mit 97 Punkten das Landesverbandsjugendband. Der 14-jährige Jonas Rhein wurde mit seinen Kaninchen in Laudenbach Stämmemeister und

