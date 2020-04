Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Heppenheim.Ein 25 Jahre alter Mann aus Heppenheim muss sich nach einer Kontrolle am Donnerstag, 9. April, strafrechtlich verantworten. Gegen 16 Uhr kontrollierte eine Heppenheimer Polizeistreife den Wagenlenker in der Westerwaldstraße. Dabei stellte sich heraus, dass an dem von ihm geführten Klein-Lastwagen falsche Kennzeichen angebracht waren, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden sind. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige, unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung. ots

