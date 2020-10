Mit Harald Lutz geht es in die Pilze

Ober-Hambach.„Herbstzeit – Pilzezeit“. Unter diesem Motto lädt das Naturschutzzentrum Bergstraße für Sonntag, 25. Oktober, zwischen 13.30 und 16 Uhr zu einer Pilzwanderung mit Harald Lutz ein. Der Pilzfachmann will einen Einblick in die Vielfalt der Pilze gewähren, auch jenseits der Frage „giftig oder essbar“, heißt es in der Ankündigung. Nach dem Finden der Pilze werden diese am Sonntag sorgfältig bestimmt – verbunden mit der Hoffnung, dass daraus noch die eine oder andere Mahlzeit entstehen kann. Interessierte treffen sich am Sonntag um 13.30 Uhr am Parkplatz am Goldbrunnen in Ober-Hambach. Mitzubringen sind Pilzkorb und Messer. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. red

