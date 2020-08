Mit Schaukel und Reitschul’: Kerwe im Miniformat

Heppenheim.Normalerweise hätte Bürgermeister Rainer Burelbach mit den Stadtverordneten und den beiden Pfarrern Thomas Meurer von der Gemeinde St. Peter und Frank Sticksel von der Heilig-Geist-Gemeinde am Freitag mit dem Fassbieranstich die Stadtkirchweih am Graben eröffnet. Am Sonntag hätten die katholische und evangelische Gemeinde dann mit einem ökumenischen Gottesdienst gemeinsam Kirchweihe gefeiert.

...