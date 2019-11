Mitarbeiterjubiläen bei Vitos Heppenheim

Heppenheim.Einmal im Jahr werden im Vitos-Klinikum Heppenheim Jubilare gefeiert. An diesem Tag werden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt und beglückwünscht. Gewürdigt wurden sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde durch Geschäftsführer Ralf Schulz, ärztlichen Direktor Professor Dr. Thomas Rechlin und Krankenpflegedirektorin Sabine Schiel. In seiner Begrüßungsrede betonte Schulz, dass es gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit durchaus eher die Ausnahme sei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem 25- bzw. 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren zu dürfen. BILD: Vitos Heppenheim

