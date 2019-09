Mittelaltertag für Kinder

Heppenheim.Unter dem Motto „Das Leben auf der mittelalterlichen Starkenburg“ veranstaltet das städtische Museum im Kurmainzer Amtshof am 9. Oktober (Mittwoch) in der Zeit von 10 bis 16 Uhr einen Ferientag für Kinder von sechs bis 13 Jahren. „Auf einer mittelalterlichen Burg lebten viele Menschen: Ritter und Burgdamen, Knappen und Mägde, Handwerker und Köche“, schreibt das Museum. Der Ferientag im Stadtmuseum steht ganz im Zeichen dieser Zeit auf der Starkenburg. Nach einem kleinen Rundgang durch das Museum mit dem Burgmodell und den mittelalterlichen Funden stellen die Teilnehmer in der Werkstatt des Museums aus Leder, Ton, Holz und anderen Naturmaterialien gemeinsam die Ausstattung für das tägliche Leben der Ritter her. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. zg

