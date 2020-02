„Mogelpackung Pflegegrade“

Heppenheim.2017 wurden die bisherigen Pflegestufen 1 bis 3 abgeschafft und die neuen Pflegegrade 1 bis 5 eingeführt. Wer früher die Pflegestufe 1 hatte, bekam jetzt den Pflegegrad 2 zugesprochen.

In seiner Eigenschaft als Behindertenbeauftragter der Stadt Heppenheim habe er sehr bald feststellen müssen, was der Hintergrund dieser Änderung gewesen sein, teilt Stadtrat Helmut Bechtel in einer Pressemitteilung mit: Es gehe darum, die steigenden Pflegekosten in den Griff zu bekommen. Leider geschehe das zum Nachteil der betroffenen Menschen.

Oft werde den Menschen, die kleine Unterstützungen im täglichen Alltag benötigen, von Angehörigen oder Nachbarn geholfen. Wenn man einen Antrag an die Pflegekasse stelle, komme ein Vertreter des Medizinischen Dienstes und erstelle ein Gutachten. Aufgrund dieses Gutachtens werde dann ein Pflegegrad erteilt.

Das große Problem haben nach Bechtels Einschätzung die Pflegebedürftigen, die den Pflegegrad 1 bekommen: Den monatlichen Betrag von rund 125 Euro können nur Pflegedienste abrufen. Diese Menschen, so Bechtel, benötigten jedoch täglich kleine Hilfen. Das sei mit dem Pflegedienst finanziell nicht zu machen. Wolle man sich den hilfreichen Nachbarn erkenntlich zeigen, müsse das aus eigener Tasche geschehen. „Hier liegt eben der Hund begraben, wie man im Volksmund gerne sagt“, schreibt Bechtel.

Die Pflegekassen beriefen sich auf die gesetzlichen Vorgaben, und die Betroffenen blieben im Regen stehen. Sei das wirklich politisch so gewollt gewesen? Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen leiden unter diesen neuen Bestimmungen, so Bechtel.

Ab dem Pflegegrad 2 bekomme man einen monatlichen Betrag ausgezahlt. Wie so oft werde ein Notstand auf dem Rücken der Schwachen ausgetragen. „Ich kann nur an die Sozialverbände appellieren, sich dafür einzusetzen, dass diese Ungerechtigkeiten korrigiert werden“, schreibt der Behindertenbeauftragte der Stadt abschließend. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020