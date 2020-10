Motive auch aus Heppenheim

Heppenheim.Mit auf einen Spaziergang durch die Gassen und Straßen Heppenheims und der Welt nimmt Anja Gensert die Besucher ihrer Aquarell-Ausstellung „Stadtansichten“ in der „Petite Galerie“ in der Marktstraße. In Kiel geboren, lebt und arbeitet die Künstlerin in Nauheim bei Groß-Gerau. Eines der drei Heppenheim-Motive zeigt den Blick die Kellereigasse hinauf zum Marktplatz; man sieht das Rathaus und das

...