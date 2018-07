Musik, die Herz und Geist öffnet

Zweckverband wvmt

Maertens löst Vockel ab

Der bereits angekündigte Wechsel an der Spitze des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber (wvmt) ist nun offiziell: Bürgermeister Wolfgang Vockel hat in der Sitzung der Verbandsversammlung am Donnerstag seinen Posten als ...