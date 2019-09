Musik und Lyrik rund um den Apfel

Heppenheim.Mit der Geschichte des Apfels, mehr aber noch mit Geschichten und Gedichten rund um die knackige Frucht beschäftigen sich rezitierend und singend Antje und Martin Schneider aus Berlin. Mit ihrem Programm „Den allerschönsten Apfel brach ich“ gastieren sie am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche. Angela Maria Stoll begleitet das Duo am Klavier.

Ab 19 Uhr gibt es bereits „Apfeliges“ zu trinken. Und nach dem rund einstündigen Programm können Äpfel und Apfelkuchen verkostet werden. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019