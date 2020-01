Musikalische Sternstunde mit Courage

Heppenheim.Es waren Esther Kaisers „Songs of Courage“ – zu Deutsch „Mutlieder“ –, die Christoph Hussong und Rolf Freiberger von Forum Kultur Jazz die Idee lieferten für das Motto der aktuellen Saison: „Ihre Lieder haben uns inspiriert, mit einer in diesen Zeiten so dringend gebrauchten Beherztheit in die neue Spielzeit zu gehen und damit Mut zu machen, auch mal die Komfortzone zu verlassen“, sagte

...