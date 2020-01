Nach Fontanes Werk geht es in die Welt der Orthodoxie

Heppenheim.Mit Theodor Fontanes Roman „Der Stechlin“ hat sich jetzt der Lesezirkel „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde beschäftigt. Dabei stellte sich zur Überraschung der Teilnehmer heraus, dass einer ihrer langjährigen Diskussionspartner mit der Geschichte des Autors im 19. Jahrhundert vertraut ist. So gab es zur Ansicht nicht nur das 1899 erschienene Werk in verschiedenen Ausgaben, sondern auch Koch- und Gemäldebücher aus Fontanes Umkreis.

Zum Einstieg in die gut besuchte Gesprächsrunde gab es Informationen zur Herkunft des Schriftstellers und seiner Familie. Den diskutierten Roman hatte Fontane selbst mit den Worten zusammengefasst: „Zum Schluss stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten – das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht.“ Die Handlung spielt im ausgehenden 19. Jahrhundert rund um den See Stechlin. Graf und Gräfin, Junker und Komtess zählen zu den wichtigsten Personen, doch auch von den kleinen Leuten wird erzählt. Eine wichtige Rolle in der Diskussion spielten die Figuren von Pastor Lorenzen und Dubslav, dem Junker, der nichts von frommen Sprüchen hält.

Als nächstes Buch hat der Lesezirkel Ljudmila Ulitzkajas Lebensgeschichte „Die Kehrseite des Himmels“ ausgewählt. Sie führt in die Welt der russischen Orthodoxie. Die flüssige Erzählung wird am 24. Februar (Montag) ab 17 Uhr im Oberlin-Haus am Bensheimer Weg in Heppenheim gelesen und diskutiert. zg

