Nachwuchs trainiert wieder

Heppenheim.Die Nachwuchsfußballer des FC Sportfreunde Heppenheim haben wieder mit dem Training im Starkenburgstadion begonnen. Unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln trainieren derzeit acht Teams einmal pro Woche an verschiedenen Tagen. Trotz aller Bedenken von Jugendleitung und Trainern haben sich die Spieler „zu 99 Prozent“ an die Vorgaben gehalten, so der Verein.

Baustellen beseitigt

Die wegen der Corona-Pandemie punktspiellose Zeit haben die Sportfreunde genutzt, um verschiedene Baustellen anzugehen. So wurde das Gerätehaus grundgereinigt und umorganisiert und die Lagerräume mit einem neuem Innenanstrich versehen. Frische Farbe erhielt außerdem die Clubwirtschaft im Stadion. Dank des Einsatzes von Bernd Meyer, Franz Hofmann, Helmut Stimmler, Klaus Hollert, Reinhold Müller, Giuseppe Marullo, Renate Göschka und Klaus Elze wurden die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen. rem

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020