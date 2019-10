Nächstes Themencafé

Heppenheim.Die evangelische Christuskirchengemeinde lädt für kommenden Dienstag, 22. Oktober, ab 9 Uhr zum nächsten Themencafé in den Gemeindesaal ein. Bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet können die Besucher den Tag gemütlich beginnen. Im thematischen Teil der Veranstaltung geht es um Rebecca, die Frau Isaaks, eine bedeutende Frauengestalt der hebräischen Bibel.

Referent ist Pfarrer Geil

Pfarrer Karl Hans Geil, stellvertretender Dekan im Dekanat Bergstraße und derzeit auch in der Christusgemeinde als Pfarrer tätig, wird diese interessante Figur beleuchten und auf die Geschichte des Volkes Israel eingehen, die in der Bibel als Familiengeschichte erzählt wird. „Gerade darin liegt ihr ganz besonderer Reiz“, so Pfarrer Geil. Mit seinen Erzählungen über Rebecca und ihre Söhne Jakob und Esau möchte er diesen spürbar werden lassen. zg

