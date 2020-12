Neue CD und Drehtermine für Videos

Heppenheim.Ein Hauch von Normalität weht jeden Donnerstag durchs Leben von Sebastian Mitsch. „Donnerstag ist Probetag. Auch in Corona-Zeiten“, sagt der Frontmann der Heppenheimer Mundartrocker von der Feierowendband. Und so geht Mitsch Woche für die Woche in den Proberaum – und sei es nur, um aufzuräumen. Alleine ist er dabei freilich so gut wie nie. „Auch wenn wir derzeit nicht zu viert proben können,

...