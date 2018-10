Neue Köpfe in der Vitos-Leitung

Heppenheim/Haina/Kassel.Bei Vitos werden zum 1. Dezember 2018 zwei Geschäftsführerpositionen neu besetzt. Im Sommer hatte sich die GmbH in beiderseitigem Einvernehmen von der Geschäftsführerin Margit Schmaus getrennt, die für Vitos Heppenheim und Vitos Riedstadt zuständig gewesen war. Frank Losert und Jochen Schütz hatten damals die Geschäftsführung vorübergehend zusätzlich zu ihren Aufgaben als Prokuristen und Geschäftsbereichsleiter Finanzen bzw. Personal der Vitos Holding (Vitos GmbH) übernommen.

Jetzt wird Ralf Schulz (Bild) neuer Geschäftsführer der Gesellschaften Vitos Heppenheim und Vitos Riedstadt. „Er übernimmt eine der bei Vitos derzeit spannendsten und komplexesten Aufgaben“, sagt Reinhard Belling, Geschäftsführer der Vitos GmbH. „Es gilt, in Riedstadt eines der bundesweit größten Modellprojekte zur sektorübergreifenden Behandlung in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie voranzubringen. Dort warten außerdem umfassende Baumaßnahmen auf ihre Umsetzung. Und die erfolgreiche Arbeit des Vitos Klinikums Heppenheim soll kontinuierlich weiterentwickelt werden“.

Seit April 2010 ist der 1966 geborene Jurist Schulz Geschäftsführer von Vitos Haina. Von Mai 2014 bis Dezember 2017 führte er im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages zusätzlich die Geschäfte des Kreiskrankenhauses Frankenberg. Davor war er seit 2007 Personalleiter bei Vitos Herborn und Vitos Weil-Lahn.

Matthias Müller (Bild) wird neuer Geschäftsführer von Vitos Haina. Der 1965 geborene Dipl.-Betriebswirt (FH) ist laut Pressemitteilung ein sehr erfahrener Fachmann. Seit 1999 ist er in Haina Leiter des Finanz- und Rechnungswesens und seit Mitte 2007 Prokurist. „Herr Müller übernimmt ein gut geführtes Haus. Gleichzeitig erwarten ihn spannende Aufgaben, um das Unternehmen zukunftsfähig weiterzuentwickeln.“ Matthias Müller sei mit allen anstehenden Herausforderungen und Projekten bestens vertraut, heißt es in der Vitos-Pressemitteilung. Er habe sich bei den Führungskräften, Mitarbeitern und Betriebsräten im Laufe seiner Tätigkeit eine hohe Wertschätzung und Anerkennung erworben. „Ich sehe der weiteren Zusammenarbeit mit den Herren Müller und Schulz in ihren veränderten Positionen mit Freude entgegen“, so Reinhard Belling, Geschäftsführer der Vitos Holding.

Zwölf gemeinnützige Unternehmen

Die Vitos GmbH ist die strategische Managementholding von zwölf gemeinnützigen Unternehmen. Alleingesellschafter ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Diagnostik und Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen, psychosomatischen und forensisch-psychiatrischen Kliniken ist die Kernaufgabe.

9870 Mitarbeiter erwirtschaften in 65 Orten an 100 Standorten einen jährlichen Gesamtertrag von 645 Millionen Euro, behandeln 43 000 Patienten stationär/teilstationär und 174 000 Patienten ambulant.

Mit 3600 Betten/Plätzen ist der Konzern Hessens größter Anbieter für die ambulante, teil- und vollstationäre Behandlung psychisch kranker Menschen. In den Einrichtungen für Menschen mit geistiger bzw. seelischer Behinderung, für psychiatrische Reha und der Jugendhilfe stehen insgesamt 2450 Plätze bereit. Die Fachkliniken für Neurologie und Orthopädie haben gemeinsam 300 Betten. red/BILDer: vitos gmbh

