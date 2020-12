Neue Möglichkeiten durch Mischpult

Heppenheim.Ihren Fundus an Auftrittstechnik konnte die Musikschule Heppenheim in diesem Jahr dank finanzieller Unterstützung erweitern. Durch eine Zuwendung durch die Aktion „Herzenswünsche“ der Sparkassenstiftung Starkenburg und einen Beitrag des Fördervereins Freunde und Förderer der Musikschule Heppenheim e.V. wurde ein neues Digitalmischpult angeschafft. Dieses bietet die Möglichkeit, das Pult über WLAN mit Tablets oder anderen Geräten zu bedienen. Durch diese Technik soll die Beschallung von Auftritten und Konzerten enorm erleichtert werden, da die Tontechnik während Konzerten nicht nur von der Bühne, sondern auch vom Zuhörerraum aus kontrolliert und gesteuertwerden kann. Die Musikschule freut sich nach eigenen Angaben auf viele Konzerte, an denen das Mischpult zum Einsatz kommt. zg

