Neue Stadttor-Madonna für Heppenheim

Heppenheim.Es war reiner Zufall, doch der Termin hätte besser nicht gewählt werden können: Just an Maria Himmelfahrt, einem der höchsten katholischen Feiertage, brachte der Tiroler Bildhauer Gerhard Schraffl aus Innsbruck die neue Stadttor-Madonna nach Heppenheim. Geschnitzt und bemalt hatte er die Holzskulptur im Auftrag der Altstadtfreunde. Ausgepackt wurde sie jetzt in der Werkstatt des

...