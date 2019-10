Neuer Elternkreis bei der Caritas

Heppenheim.Wenn Angehörige Suchtkranker endlich selbst Hilfe in Anspruch nehmen, dann haben sie sehr oft eine jahrelange Odyssee mit dem suchtkranken Kind oder Partner hinter sich. Alles dreht sich nur noch um diese kranke Person, dabei werden die restlichen Familienmitglieder oftmals selbst psychisch und physisch krank.

Meist waren die Angehörigen über lange Zeit mit ihren Ängsten und Sorgen allein, haben versucht, die Sucht und ihre Folgen vor Nachbarn, Freunden oder der eigenen Familie geheim zu halten. Da sich alles um den Süchtigen dreht, werden oft andere Familienmitglieder vernachlässigt.

Leider suchen Eltern oder Angehörige erst dann nach Hilfe, wenn sie völlig erschöpft und verzweifelt sind. In Darmstadt gibt es seit fast 30 Jahren den Elternkreis, der sich alle 14 Tage im Suchthilfezentrum der Caritas zu gemeinsamen Gesprächen trifft. Hier treffen sich Menschen aller sozialen Schichten und unterschiedlichen Kulturen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stützen.

Ab Donnerstag, 17. Oktober, wird es einen neuen Elternkreis in den Räumen der Caritas-Suchthilfe in Heppenheim gegenüber dem Bahnhof (Kalterer Straße 3 a) geben. Das erste Zusammentreffen findet um 19 Uhr statt, die Teilnahme ist kostenlos und ausschließlich für Eltern und Angehörige. Weitere Termine sind jeweils am Donnerstag, und zwar alle 14 Tage im Wechsel zu den Terminen in Darmstadt. Nähere Informationen zum Elternkreis findet man auf der Homepage www.elternkreis-darmstadt.de. . zg

