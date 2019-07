Neuer Präsident beim Lions Club

Heppenheim.Präsidentenwechsel vollziehen sich beim Lions Club Heppenheim traditionell harmonisch: Die Amtszeit dauert jeweils ein Jahr. Kontinuität ist dadurch gewährleistet, dass der neue Präsident dem alten schon als Vize zur Seite steht.

Seit dem 1. Juli 2018 stand Johannes Kaiser an der Spitze des Lions Clubs Heppenheim, während sich Thomas Stiegler als Vizepräsident auf den Stabwechsel 2019 vorbereitete. Kaiser habe im vergangenen Lions-Jahr die Aktivitäten des Clubs erfolgreich geleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region gelegen habe, teilt der Lions Club in einer Pressemitteilung mit.

Projekte an Schulen und Kitas

Mit dem Projekt Klasse 2000 unterstützen die Lions Gesundheitsförderung und Suchtprävention an Heppenheimer Schulen. Im Heppenheimer Kindergarten St. Franziskus wurde die vorschulische Sprachförderung finanziert. Bei diesem Projekt werden Kinder über mehrere Jahre im Vorschulalter gefördert, um in der Schule rechtzeitig den Anschluss zu finden. Das Projekt wird mit Unterstützung der Uni Freiburg durchgeführt.

Die effektive Zusatzausbildung der Erzieherinnen ermöglicht laut Lions Club eine gezielte Spracherziehung und gibt den Kindern zur rechten Zeit eine wichtige Integrationsbasis und eine Perspektive für ihr späteres Leben.

Beim Heppenheimer Adventsmarkt konnte der Lions Club einen Erlös erwirtschaften, der gemeinnützigen Projekten zugutekam. Gefördert wurden Annis Suppenküche, die im Marienhaus warme Mahlzeiten für bedürftige Heppenheimer Bürger bereitstellt, und der Helseekon-Club Heppenheim, der sich im Bereich psychosozialer Beratung engagiert. Zum wiederholten Mal wurde auch die Heppenheimer Lebenshilfe bedacht, die Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen unterstützt.

Bei der Ämterübergabe bedankte sich Kaiser für die Unterstützung aus dem Club und übergab die Präsidentennadel an seinen Nachfolger. Der neue Präsident Thomas Stiegler wird gemäß dem Motto „We serve – Lions helfen Menschen in Not“ die Aktivitäten des Lions Clubs Heppenheim im kommenden Jahr lenken.

Stiegler ist den Angaben zufolge ein sehr erfahrenes Lions-Mitglied und übernimmt die Präsidentschaft bereits das zweite Mal. In seiner Antrittsrede hob er seine Schwerpunkte für das kommende Lions-Jahr hervor. Neben der Fortführung der laufenden Projekte möchte er die vorschulische Sprachförderung auf mehrere Kindergärten in Heppenheim ausweiten.

Da die Lions nicht nur für soziale Tätigkeiten, sondern auch für die internationale Völkerverständigung stehen, plant Thomas Stiegler ferner, die Partnerschaft mit einem Europäischen Lions Club aufzubauen, heißt es in der Pressemitteilung. zg

