Neues Leben für die Alte Synagoge

Heppenheim.Viel ist von jüdischem Leben in Heppenheim nicht mehr zu sehen: Es gibt die „Stolpersteine“, die beispielsweise vor dem Bürgerhaus in der Fußgängerzone auf jüdische Familien aufmerksam machen, die während der Nazi-Diktatur vertrieben wurden oder ums Leben kamen, die Gedenkstätte für die 1938 abgebrannte Synagoge am Starkenburgweg, ein früheres rituelles Bad in einem winzigen, unscheinbaren

...