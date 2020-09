Neues Zuhause für Hündin gesucht

Heppenheim.Emma ist eine quirlige Mischlingsdame, der man ihr Alter von elf Jahren nicht unbedingt anmerkt. Im Tierheim zeigt sich die Hündin als kleine Diva, die es liebt, wenn sie das Sagen hat. Macht man ihr allerdings liebevoll, aber konsequent ihre Grenzen klar, ist sie ganz verständnisvoll und verschmust. Gut aufgehoben wäre Emma in einem ruhigen Haushalt bei hundeerfahrenen Menschen, die noch weiter mit ihr an ihrer Erziehung arbeiten. Mit Artgenossen ist die Hündin zwar verträglich, aber in ihrem neuen Zuhause braucht sie sie nicht wirklich. Katzen und kleine Kinder sollten auch besser nicht in ihrem neuen Heim leben. jn/BILD: Tierheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020