Neues Zuhause für Katze gesucht

Heppenheim.Für Losti, geboren am 1. Februar 2008, suchen die Mitarbeiter des Heppenheimer Tierheims einen ganz besonderen Platz bei katzenerfahrenen Menschen: nicht nur wegen des Alters der kastrierten Katze, sondern auch, weil sie an Diabetes leidet und zweimal pro Tag eine Insulingabe per Spritze benötigt – eine Behandlung, die nicht jeder Tierfreund ruhig und entschlossen ausführen kann. Losti indes ist eine vorbildliche Patientin und lässt sich den Piks ohne Probleme gefallen, zudem ist sie sehr menschenbezogen und verschmust. Ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung, möglichst mit abgesichertem Balkon, auf dem sie nach Belieben auch draußen frische Luft genießen kann, würde ihr sicherlich als Altersruhesitz gefallen. Wer Losti im Tierheim besuchen möchte, muss zurzeit allerdings unbedingt einen Termin vereinbaren. jn/BILD: Tierheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.08.2020