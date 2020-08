© Tierheim Heppenheim

Heppenheim.Der kastrierte Schäferhund Solo, geboren am 2. Februar 2014, ist wachsam und lernwillig. Gesucht werden für ihn hundeerfahrene Menschen. Artgenossen müssen nicht in seinem künftigen Heim leben, Kinder sollten schon größer sein und den Umgang mit Hunden gelernt haben. Ein Haus in ländlicher Umgebung mit Garten wäre die ideale Umgebung. Besuchstermine im Tierheim müssen derzeit vereinbart werden. jn/BILD: Tierheim

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020