Neujahrsempfang und Vorverkauf

Heppenheim.Am 14. Januar (Dienstag) begrüßt die Kolpingsfamilie Heppenheim ab 15 Uhr im Marienhaus das neue Jahr. Ehrenvorsitzender Christoph Zahn stellt dabei das Jahresprogramm 2020 vor. Dazu sind alle Mitglieder und Gruppierungen – auch die des Seniorenkreises – sowie Gäste willkommen. Weitere Informationen, auch bezüglich eventuell benötigter Fahrdienste, gibt es bei Christoph Zahn unter Telefon 06252/966479 oder per E-Mail an chr.zahn@t-online.de.

Tickets für die Fastnacht

Beim Neujahrsempfang können auch Karten für die beiden Fastnachtssitzungen der Kolpingsfamilie am 1. und 8. Februar ab 19.31 Uhr im „Gossini“ erworben werden. Diese gibt es außerdem am 5. und 12. Januar jeweils nach den Gottesdiensten von Sankt Peter im Marienhaus sowie im Weltladen in der Marktstraße zu den dortigen Öffnungszeiten (Telefon: 06252/305926). zg

