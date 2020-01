Neujahrskaffee mit Bilanz und Ausblick

Heppenheim.Der SPD-Ortsverein Heppenheim veranstaltet heute (Samstag), 15 Uhr, im Café Kaufmann seinen Neujahrskaffee, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen sowie einen Blick auf 2020 zu werfen. Neben den Mandatsträgern der Heppenheimer SPD werden voraussichtlich auch Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Kreisbeigeordneter Karsten Krug dabei sein. Bei der Veranstaltung sollen zudem langjährige SPD-Mitglieder geehrt werden.

Für Sonntag, 19. Januar, lädt die SPD Heppenheim zum Winterspaziergang ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Heppenheimer Marktplatz. Die Wanderung führt über den Essigkammweg zur Juhöhe. Ziel ist die Gaststätte „Waldschenke Fuhr“. Dort heißt der SPD-Ortsverein Heppenheim gegen 15 Uhr gerne weitere Mitglieder sowie Freunde willkommen. Aus organisatorischen Gründen werden Interessierte gebeten, sich bis Donnerstag, 16. Januar, per Email an presse@spd-heppenheim.de anzumelden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.01.2020