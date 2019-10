New Voices singen Rammstein

Hambach.Mit einem Konzert unter dem Motto „More than Gospel“ eröffnet der Chor „New Voices“ am 19. Oktober (Samstag) die diesjährigen Heppenheimer Musikwochen. Gemäß diesem Motto präsentiert sich der frühere Gospelchor in der Hambacher Schlossberghalle genreübergreifend und zeigt, was in ihm steckt.

Das Repertoire reicht von Liedern des US-amerikanischen Soul- und Pop-Sängers Stevie Wonder bis zu den Hits von Rammstein, einer deutschen Rockband, die mit ihrem brachialen Musikstil für Furore gesorgt hat. Die Lehrerband der Musikschule wird den Chor instrumental unterstützen und das Publikum zum Mitswingen animieren.

Das Eröffnungskonzert der Heppenheimer Musikwochen beginnt um 20, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Vorverkauf läuft. Tickets gibt es im neuen Stadthaus, Friedrichstraße 21, bei der Tourist-Information, bei der Musikschule und im Stadtmarketing, Großer Markt 1. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.10.2019