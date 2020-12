Nikolaus kommt in die Bachgass’

Heppenheim.Die Bürgerinnen und Bürger müssen dieses Jahr auf ihre beliebten Weihnachts- und Adventsfeiern verzichten. Auch die Stadt hat ihre adventlichen Seniorennachmittage abgesagt. Somit hat auch der Nikolaus infolge der Kontaktbeschränkungen frei.

Eine Ausnahme macht er jedoch am Samstag, 5. Dezember – in Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Ordnungsamt: Insbesondere die Kinder dürfen sich dann zwischen 10 und 11.30 Uhr in der Heppenheimer Fußgängerzone auf den Mann im Bischofskostüm und so manche Leckerei freuen. fran

