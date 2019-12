Nikolausfeier bei der Lebenshilfe

Heppenheim.Mit dem Zitat von Loriots Opa Hoppenstedt, „Früher war mehr Lametta!“, begann Pfarrer Thomas Meurer seinen geistlichen Impuls bei der diesjährigen Nikolausfeier der Lebenshilfe. Die Antwort auf seine Nachfrage, wer denn heute noch Lametta als Christbaumschmuck verwende, fiel laut Pressemitteilung eindeutig aus: niemand. Dennoch schlug Meurer einen Bogen zwischen früheren Gewohnheiten und der Bedeutung, die Lametta offenbar heute noch hat, nämlich „ein goldener Faden zwischen Himmel und Erde“ zu sein – ein Ausspruch des Jesuitenpaters Alfred Delp. Meurer empfahl, beim Innehalten am Abend so manche positive Erfahrung, die die Menschen machen, symbolisch als solch einen Faden zu sehen und dies gerade in der Weihnachtszeit immer wieder einmal zu bedenken. Ebenso nachdenklich, aber auch zum Schmunzeln war die Geschichte „Wie man zum Engel wird“, die Monika Frank vortrug.

Auch sonst ging es besinnlich zu bei der Lebenshilfe-Feier. Die Geschwister Rosemarie und Christine Alter erfreuten mit Flötenspiel, die „Harmonie“ mit Chorgesang und der Posaunenchor mit weihnachtlicher Blasmusik. Unterstützt von Ursel Lutz und Johannes Wemmer am Klavier, wurde von den Anwesenden auch selbst gesungen und mit „Lasst uns froh und munter sein“ der Nikolaus in Person von Matthias Adler begrüßt. Der suchte – bestens informiert – den persönlichen Kontakt zu den Menschen mit Behinderung, machte Mut und brachte jedem ein Geschenk von der Lebenshilfe mit. Der Behindertenbeauftrage der Stadt, Helmut Bechtel, richtete Grüße des Magistrats aus und zeigte sich zum wiederholten Male von der Arbeit der Lebenshilfe beeindruckt, heißt es in der Pressemitteilung. zg

