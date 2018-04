Anzeige

Heppenheim. Nordic Walking ist ein hochwirksames Ganzkörpertraining, das Herz-Kreislauf-System, Muskulatur und Fettverbrennung aktiviert, sowie Gelenke schont. Durch den Einsatz spezieller Stöcke trainiert man auch Oberkörper und Arme. Eine Einführung in Theorie und Praxis bietet die Kreisvolkshochschule Bergstraße am 8. Mai (Freitag) von 15 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist bei der Kursleiterin Lilly Haag, Karl-Marx-Straße 14, in Heppenheim. Das Training ist dienstags von 8.30 bis 9.30 Uhr ab 12. Mai oder wahlweise donnerstags von 17 bis 18 Uhr ab 14. Mai. zg