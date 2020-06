Nützliche Tipps für Wanderer

Heppenheim.Auf verschiedenen Naturparkplätzen in der Region lädt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in den kommenden Wochen zum Besuch von Infoständen ein. Der Auftakt der Aktion findet am 21. Juni (Sonntag) auf dem Naturparkplatz „An der Lee“ auf der Juhöhe in Heppenheim statt. Von 13.30 bis 17.30 Uhr steht dort ein Geopark-Ranger für die Fragen von Wanderern bereit.

Er bietet zahlreiche Informationen über die Region und das umfangreiche Kartenmaterial des Geo-Naturparks an. „Interessierte Besucher haben so kurz vor dem Spaziergang oder der ausgedehnten Wander- oder Radtour die Möglichkeit, nützliche Tipps von Kennern der Region einzuholen“, schreibt der Geopark.

Vom Parkplatz „An der Lee“ sind verschiedene Rundwanderwege ausgewiesen. So ist dort der Einstieg in die vom Odenwaldklub zertifizierte „Hügelgrabwanderung“ möglich und über den „Guldenzollweg“ ist auch das Bombachtal erreichbar. Besonders empfiehlt der Geopark den archäologischen Lehrpfad „Hügelgräber auf der Lee“, der direkt am Parkplatz beginnt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020